В Москве до 1 мая продлен запрет на работу большинства организаций, строек, сервисов аренды машин

Такие меры столичное руководство поначалу ввело на одну неделю, с 13 по 19 апреля. В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, работать в предстоящие дни будут только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для города структуры. Многие из тех, кто продолжают функционировать, обязаны перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы.
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