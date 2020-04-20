В Москве до 1 мая продлен запрет на работу большинства организаций, строек, сервисов аренды машин

Такие меры столичное руководство поначалу ввело на одну неделю, с 13 по 19 апреля. В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, работать в предстоящие дни будут только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для города структуры. Многие из тех, кто продолжают функционировать, обязаны перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы.