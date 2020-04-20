Почти в три раза выросло число инфицированных коронавирусом в Архангельской области, передает агентство «Интерфакс»

Вспышка заболевания произошла в психиатрической больнице. Среди сотрудников и пациентов было зафиксировано 70 случаев. Общее количество заболевших в регионе по состоянию на воскресенье составило 114 человек. Также в области ввели двухнедельный карантин для тех, кто прибыл из Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области, Коми, Мурманской области.