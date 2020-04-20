В России с начала марта вырос спрос на наличные

Как отмечает агентство Bloomberg, чаще всего деньги снимали со счетов после выступлений президента Владимира Путина, где он говорил о мерах по борьбе с коронавирусом. Россияне, по данным агентства, забрали из банкоматов и банковских отделений с начала марта примерно 1 трлн. руб. Аналитики связывают это с опасениями, что банки будут закрыты в период нерабочих дней. Bloomberg обращает внимание, что массовое снятие средств произошло в том числе после того, как Путин объявил о налоге в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн руб.