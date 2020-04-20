Суд по делу журналиста Светланы Прокопьевой должен начаться сегодня во Пскове

Ее обвиняют в оправдании терроризма за высказывание мнения о взрыве возле управления ФСБ в Архангельске, который устроил в 2018 году местный житель. Прокопьева вины не признает. Сегодня Второй западный окружной военный суд должен провести предварительные слушания. Защита журналиста будет просить отложить процесс до окончания пандемии коронавируса. В защиту Светланы Прокопьевой ранее выступили ее коллеги, а также российские и международные организации.