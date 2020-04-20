Депутат Госдумы, «единоросс» Вячеслав Лысаков считает незаконными автоматические штрафы с дорожных камер

Такие меры в отношении водителей, у кого не будет цифровых пропусков, планируют на этой неделе ввести в Москве и Подмосковье. Как сказал агентству «Интерфакс» первый зампред думского комитета по госстроительству, действующее законодательство дает право с помощью камер фиксации лишь перехватить нарушителя. Только после этого можно составить протокол, настаивает парламентарий.