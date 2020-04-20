Президент Чехии Милош Земан предложил год не открывать границы республики

В интервью местной радиостанции «Частота-1» глава государства пояснил, что после снятия ограничений на въезд и выезд существует опасность нового проникновения коронавируса. Правительство Чехии собирается сегодня рассмотреть вопрос об открытии национальных границ для чешских предпринимателей. Дальнейшие ограничения планируется снимать постепенно, передает агентство ТАСС. Общенациональный карантин действует в республике с середины марта. Сейчас здесь почти 7 тысяч случаев заболевания коронавирусом.