Пандемия коронавируса показала системные недостатки в организации здравоохранения разных стран

Это признали участники совещания глав минздравов государств Двадцатки. Нынешняя ситуация, говорится в итоговом документе этого мероприятия, показала насколько уязвимы возможности мирового сообщества предотвращать и реагировать на подобные угрозы. Министры высказались за повышение эффективности систем здравоохранения, а также за обмен знаниями и устранение разрыва между разными странами в их возможностях реагировать и быть готовыми к вспышкам заболевания.