«Роскосмос» более чем на треть снизил стоимость запусков российских ракет

Это должно помочь в конкуренции с американскими компаниями, считает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он заверил, что вся стратегия компании сводится к борьбе за эффективность и надежность, передает агентство РИА Новости. Это и борьба с издержками, непроизводственными расходами и сокращение управленческого персонала, пояснил Рогозин.