В московском храме Софии отрицают участие прихожан в пасхальном богослужении

Как сказал агентству РИА Новости настоятель церкви, протоиерей Владимир Волгин, в праздничных мероприятиях участвовали только представители духовенства и работники. Утверждения, что там были также и посторонние люди не соответствуют действительности, настаивает священник. Накануне интернет-издание Baza утверждало, что в ночь на 19 апреля в храме в центре Москвы прошла пасхальная служба, куда попасть могли только VIP-клиенты, которые заранее оформили спецпропуска. По словам журналистов, на мероприятии присутствовало около 50–60 человек. Ранее Московская патриархия предписала храмам столичного региона проводить богослужения без участия прихожан. Это было сделано по требованию санитарных властей.
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...
Популярное за неделю
15 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)