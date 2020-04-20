В московском храме Софии отрицают участие прихожан в пасхальном богослужении

Как сказал агентству РИА Новости настоятель церкви, протоиерей Владимир Волгин, в праздничных мероприятиях участвовали только представители духовенства и работники. Утверждения, что там были также и посторонние люди не соответствуют действительности, настаивает священник. Накануне интернет-издание Baza утверждало, что в ночь на 19 апреля в храме в центре Москвы прошла пасхальная служба, куда попасть могли только VIP-клиенты, которые заранее оформили спецпропуска. По словам журналистов, на мероприятии присутствовало около 50–60 человек. Ранее Московская патриархия предписала храмам столичного региона проводить богослужения без участия прихожан. Это было сделано по требованию санитарных властей.