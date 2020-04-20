В Москве проводят проверку после смерти жительницы столицы, которую работники социальной службы оставили у дома

Правоохранительные органы изучают видео, на котором, как сообщалось, 48-летнюю москвичку фактически бросили на лавочке у подъезда, рассказал источник агентства ТАСС. Запись опубликовал телеканал РЕН. В департаменте здравоохранения города сказали агентству, что проводят свою проверку. Жительницу столичного района Марфино привезли в больницу с подозрением на коронавирус. Диагноз не подтвердился и было решено ее выписать лечиться дома. В департаменте утверждают, что уже возле подъезда ей стало плохо, социальные работники вызвали скорую, врачи приехали через 11 минут и только констатировали смерть.