Российские власти на этой неделе примут новые решения о дальнейших мерах в связи с коронавирусом

Пока вспышка заболеваемости показывает, что прирост новых случаев не снижается, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что первые признаки замедления будут заметны на этой неделе. Песков признал также, что российская экономика находится в тяжелом, кризисном состоянии.