Более десяти человек стали жертвами стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия

Точное число убитых в полиции пока затрудняются назвать. Стрелок совершал нападения в нескольких местах на протяжении почти 12 часов, передает местный телеканал CTV. Личность злоумышленника, который открыл огонь по людям уже установлена, говорят в правоохранительных органах. Преступник убит, однако пока не сообщается об обстоятельствах его смерти.

Последний раз подобная трагедия произошла в Канаде 30 лет назад, когда преступник застрелил 15 женщин в Монреале.