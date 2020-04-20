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00:04, 20 апреля 2020

Мещанский суд намерен сегодня вернуться к рассмотрению так называемого «театрального дела»

На этом фоне защита фигурантов попросила приостановить рассмотрение дела на период режима изоляции в Москве.
Участники процесса смогут находиться в зале в масках и резиновых перчатках. В помещении будет работать бактерицидная лампа. Об этом с удивлением фигуранты дела «Седьмой студии» и их защита узнали на прошлом заседании. Оно было недолгим, несколько человек, включая ключевого обвиняемого режиссёра Кирилла Серебренникова на него не пришли. Он был на больничном. Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов сообщил судье: у подзащитного обострилась астма и попросил приостановить рассмотрение дела, пишет Новая газета. На том же настаивали адвокаты других фигурантов. Однако судья Олеся Менделеева отложила процесс на неделю, сказав, что он, цитирую газету «Коммерсант», «принял затяжной характер». С этим обвиняемые и их защита не согласны. На заседании хотят допросить свидетелей, которые заявили об оказании на них психологического давления следователями. Затем огласить результаты третьей по счёту экспертизы. В ходе нее выясняли, расходовали ли обвиняемые деньги Минкультуры на что-то ещё кроме театральных проектов. На них, как показала предыдущая экспертиза, потратили даже больше средств, чем выделило ведомство.

Четверых фигурантов дела Седьмой студии обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие проекта «Платформа». Вину никто не признал. Дело в отношении бывшего главного бухгалтера студии Нины Масляевой, она созналась в хищении средств, выделили в отдельное производство.



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