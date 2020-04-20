Хинштейн сегодня попросит Генпрокуратуру проверить действия полицейских, устроивших обыск у главы «Омбудсмен полиции»

Депутат Александр Хинштейн сегодня попросит Генпрокуратуру проверить действия полицейских, устроивших обыск у главы проекта «Омбудсмен полиции». Следственные действия были проведены по делу о распространении ложной информации о коронавирусе.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сегодня намерен направить запрос генпрокурору Игорю Краснову. Депутат попросит проверить законность действий полицейских, которые на прошлой неделе пришли с обыском к главе проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову – в своем твиттере Хинштейн написал, что произошедшее вызывает «множество вопросов».

Ранее к парламентарию обратился сам Воронцов, пожаловавшийся на обыск в своей квартире. По словам главы проекта «Омбудсмен полиции», который занимается защитой прав полицейских, ему выломали дверь, а также напугали жену и маленького ребенка. Свои действия силовики объяснили необходимостью допросить Воронцова в качестве свидетеля по уголовному делу о фейках про коронавирус. Речь идет о записи во «ВКонтакте» от имени Воронцова, в которой говорилось, что институте ФСБ в Санкт-Петербурге 70 процентов курсантов и преподавателей заразились коронавирусом.

Ранее на Воронцова уже был составлен административный протокол о распространении недостоверной информации.