Число жертв коронавируса в Москве увеличилось до 204-х

Как сообщает столичный оперативный штаб, в Москве скончались еще 28 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным анализом на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 44 до 98 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания. В Москве, по последним данным, зафиксированы 24 324 случая заражения коронавирусом.