Ещё 28 пациентов скончались в Москве с диагнозом коронавирус, общее число погибших выросло до 204

Это данные оперативного штаба. «В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 44 до 98 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания», — сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.