Столичный онлайн-ритейлер Ozon начал продавать тесты на COVID-19 для сдачи анализов в клинике и на дому

Магазин предлагает три вида тестирования: от 2,5 тысяч рублей до 6 тысяч. Как отмечает сетевое агентство «Медуза», с 16 апреля тестирование на коронавирус на дому запустил «Яндекс», а с 17 апреля тесты проводит медицинский сервис DocDoc совместно со Сбербанком.