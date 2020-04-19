Число инфицированных коронавирусом по всему миру превысило 2 миллиона 240 тысяч

Как следует из опубликованной ВОЗ информации умерли более 152,5 тысяч. Статистика ВОЗ учитывает только официальные сведения о заболеваемости и смертности по всем странам.

Между тем число жертв коронавируса в США превысило 40,5 тысяч. Это следует из сводки американского университета Хопкинса. Число заражённых приближается к 743 тысячам. Ранее президент страны Дональд Трамп утверждал, что пик заболеваемости пройден и штаты, по рекомендации федерального правительства, будут вправе ослабить ограничительные меры.