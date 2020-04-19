Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту смерти москвички в районе «Марфино»

По сведениям ТАСС, тело женщины без признаков насильственной смерти было обнаружено на лавочке у одного из домов. Также проверяется информация о том, что женщину привезли из больницы и оставили на лавочке у дома. На сайте телеканала РЕН появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как мужчина в белом защитном костюме выводит женщину из машины и оставляет ее на лавочке.