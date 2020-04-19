Москвичей предупредили об ошибке в сообщении об аннулировании пропусков

Москвичи могли получить сообщения об автоматическом аннулировании своих однодневных пропусков, срок действия которых ранее истек, с ошибочным шаблоном для СМС-уведомления. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационных технологий столицы. Там заверили, что всем, кто получил такие письма, будут разосланы официальные извинения и напомнили, что проверить статус своего пропуска можно с помощью сервиса на сайте nedoma.mos.ru. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. 18 апреля функция проверки цифровых пропусков для передвижения по столице на транспорте стала доступна на портале мэра и правительства Москвы, здесь же пользователи могут внести дополнительные данные об автомобилях или транспортных картах.