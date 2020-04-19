РПЛ планирует возобновить проведение футбольного чемпионата страны с середины июня по середину июля

Российская премьер-лига планирует возобновить проведение футбольного чемпионата страны с середины июня по середину июля. При этом, матчи могут пройти без зрителей.

В релизе общего собрания руководства и клубов Российской премьер-лиги говорится, что чемпионат может возобновиться, «как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий». Отмечается, что РПЛ и клубы договорились определить дату возобновления турира минимум за три недели до старта, чтобы у футболистов было время на подготовку. Также не исключено, что оставшиеся туры пройдут без зрителей. Впрочем, в Лиге заверили, что такой вариант возможен лишь в том случае, если другие будут невыполнимы. Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее УЕФА дал всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона и участников еврокубков по спортивному принципу.