ФСБ попросила «Альянс врачей» собрать данные о необеспеченности медиков средствами защиты в различных регионах России

ФСБ попросила независимый профсоюз «Альянс врачей» собрать данные о необеспеченности медиков средствами защиты в различных регионах России. Как рассказала «Эху Москвы» глава профсоюза Анастасия Васильева, в спецслужбе отреагировали на опубликованное в пятницу обращение к директору ФСБ Александру Бортникову.

Ранее Васильеву вызвали в Следственный комитет из-за видео, в котором она объявила сбор денег на средства защиты для больниц. Теперь Профсоюз просит медиков сообщать о нехватке в их клиниках масок, респираторов, перчаток, защитных костюмов и других средств защиты, а также о случаях тяжёлых осложнений или смертей медиков от коронавирусной инфекции. Данные будут переданы в ФСБ.