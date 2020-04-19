Силуанов: В Фонде национального благосостояния с учетом ожидаемых трат к концу 2020 года останется около 7 трлн рублей

В Фонде национального благосостояния с учетом ожидаемых трат к концу 2020 года останется около 7 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Объем ФНБ на 1 апреля составил 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384 млрд рублей.

Отметим, что с начала марта в России через банкоматы и банки было выдано около триллиона рублей наличных. Это это больше, чем за весь прошлый год. Агентство Bloomberg обращает внимание на то, что «всплески изъятий» денег совпали с телевизионными обращениями Владимира Путина. Особенно много наличных жители страны сняли после того, как глава государства продлил ограничительные меры по коронавирусу до 1 мая.