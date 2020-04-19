Лукашенко обещает, что предстоящие президентские выборы в Белоруссии пройдут «абсолютно честно и порядочно»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает, что предстоящие президентские выборы в республике пройдут «абсолютно честно и порядочно». По его словам, в силу Конституции Белоруссии от президента в стране многое зависит, а кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев. Выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа. В ноябре Лукашенко сообщил, что планирует вновь баллотироваться на пост главы государства.