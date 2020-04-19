«Роскосмос» снизил стоимость запусков российских ракет на 39%

Как объяснил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, это сделано для противостояния американским конкурентам, прежде всего, SpaceX Илона Маска. По словам Рогозина, Маск продает свои ракеты НАСА и Пентагону по завышенной цене, а на коммерческом рынке демпингует. Сам Маск парировал, что его ракеты на 80% многоразовые, а российские — на 0%.