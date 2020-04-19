Орешкин: Результаты второго квартала 2020 года будут негативными для экономики РФ

Результаты второго квартала 2020 г. будут негативными для экономики РФ, властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. Президент РФ продолжит жестко контролировать исполнение поставленных задач по поддержке малого и среднего бизнеса несмотря на то, что банки уже начали им содействовать, добавил Максим Орешкин.