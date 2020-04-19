Университет прокуратуры России составил типичный портрет несовершеннолетнего преступника в России

Как сообщили ТАСС в Генпрокуратуре, преступления совершаются подростками в двух возрастных категориях: 16-17 лет (64% преступлений) и 14-15 лет (36%). Почти половина правонарушений в прошлом году была совершена подростками, которые имеют только одного родителя в семье, а почти десятая часть воспитывалась вне семьи. Среди типичных психологических черт личности несовершеннолетнего преступника: социальная деформация, плохое осознание, пренебрежение или игнорирование принятых в обществе правил социального взаимодействия, моральных и правовых норм.