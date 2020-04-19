Ирак отменил решение о приостановке лицензии агентства Рейтер в стране

Как сообщает само агентство, в решении Комиссии по коммуникациям и медиа говорится, что Рейтер может продолжить свою деятельность на условиях прозрачности и беспристрастности и в соответствии с правилами вещания. Во вторник агентству на три месяца приостановили лицензию в связи с обвинениями в искажении данных по ситуации с коронавирусом в стране. Поводом послужило сообщение о том, что в республике подтверждены тысячи случаев заражения коронавирусом, власти сообщают о нескольких сотнях.