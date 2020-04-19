У генконструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина обнаружили коронавирус

Это в эфире радиостанции радио «Комсомольская правда» подтвердил Гендиректор Роскомоса Дмитрий Рогозин. На днях в госкорпорации сообщили ТАСС, что число заразившихся в Роскосмосе коронавирусом достигло 42-х. Два работника с подтвержденным COVID-19 умерли. По словам Рогозина, ни на Байконуре, ни на космодроме «Восточный», заражений коронавирусом не отмечено. Рогозин подчеркнул, что «Роскосмос» — это сегодня единственное космическое ведомство в мире, которое продолжает работу, несмотря на пандемию.
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