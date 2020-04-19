Подтвердился очаг заражения коронавирусом в Архангельской клинической психиатрической больнице

Среди сотрудников и пациентов выявлено 70 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, в целом по Архангельской области число заболевших подскочило до 114-ти. Рост за сутки – троекратный. Сама психиатрическая больница была закрыта на карантин после подтверждения коронавируса у одной из сотрудниц. Как сообщает региональный оперативный штаб, в помещениях больницы проведена дезинфекция, развернуты инфекционный стационар и обсерватор. В связи со вспышкой инфекции в регионе вводится режим двухнедельной изоляции для местных жителей, прибывших из Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области, Коми, Мурманской области. Им будет запрещено покидать жилые помещения. Командировочные должны иметь справки об отсутствии коронавирусной инфекции.