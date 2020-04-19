Почти 80% несовершеннолетних преступников имеют только начальное или среднее школьное образование

Такие цифры приводятся в исследовании Генпрокуратуры, на которые ссылается ТАСС. Еще у 15,3% — полное школьное образование и только у 2,1% несовершеннолетних преступников — среднее профобразование. При этом четверть молодых людей на момент совершения преступления нигде не учились и не были студентами. По статистике Генпрокуратуры, ежегодно несовершеннолетними или при их участии совершается более 40 тыс. преступлений.