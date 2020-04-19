В поселении Воскресенское в Новой Москве обнаружено тело новорожденного младенца

По данным столичного главка СК, мертвого мальчика прохожие случайно заметили на поверхности реки Цыганки и вытащили на берег. Заведено уголовное дело. Как отмечает сетевое агентство Росбалт, родителей ребенка пока установить не удалось, назначена судебно-медицинская экспертиза.