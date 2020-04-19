Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что пик эпидемии коронавируса в России наступит не ранее, чем через 10-15 дней. Стабилизация продлится еще дней 15-20 дней, а спад наступит, предположительно, в конце мая. У себя в Фейсбуке Чубайс пишет, что что ближайшие дни будут для России очень тяжелыми и иногда, как он выразился, «душераздирающими», так как число заболевших и умерших будет быстро расти.
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