Жительницу Асбеста оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе

Как сообщает управление МВД по Свердловской области, 52-летняя женщина, работающая электриком, признана виновной в злоупотреблении свободой массовой информации и оштрафована на сумму 20 тысяч рублей. В сообществе «Типичный Асбест» в «Одноклассниках» она опубликовала комментарии о том, что в городе зафиксирован случай заражения опасной инфекцией врача одного из медучреждений, а также о том, что в населенный пункт прибыли 200 человек из-за границы, которые не соблюдают двухнедельный карантин. Как объясняет сама женщина, она хотела напугать людей, которые не соблюдают самоизоляцию, — сообщает МБХ медиа.