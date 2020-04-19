В ФСБ попросили «Альянс врачей» собрать данные о необеспеченности медиков средствами защиты в регионах России

В ФСБ попросили независимый профсоюз «Альянс врачей» собрать данные о необеспеченности медиков средствами защиты в различных регионах России. Как сообщается на сайте «Альянса врачей», в спецслужбе отреагировали на опубликованное в пятницу обращение главы профсоюза Анастасии Васильевой к директору ФСБ Александру Бортникову. Кто именно в руководстве ФСБ связался с «Альянсом врачей», не уточняется. Профсоюз просит медиков сообщать о нехватке в их клиниках масок, респираторов, перчаток, защитных костюмов и других средств защиты, а также о случаях тяжёлых осложнений или смертей медиков от коронавирусной инфекции. Данные будут переданы в ФСБ.