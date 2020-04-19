Председатель «Комитета против пыток» пожалуется в СК на угрозы главы Чечни в адрес «Новой газеты» и ее журналистки

Председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин намерен пожаловаться в Генпрокуратуру и СК на угрозы главы Чечни в адрес «Новой газеты» и ее обозревателя Елены Милашиной. Выступая в эфире МБХ Медиа, он сказал, что заявления Рамзана Кадырова содержат призыв к расправе и убийству. Ранее Кадыров раскритиковал «Новую газету» и Елену Милашину за материал о том, что в Чечне несколько больниц закрыты на карантин из-за коронавируса, а врачам не хватает средств защиты.