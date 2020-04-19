УЕФА планирует возобновить розыгрыши футбольных Еврокубков уже в начале августа

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sports, матчи будут проходить через каждые три дня.

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций рассчитывает возобновить розыгрыш Лиги Европы 2–3 августа, а Лиги чемпионов 7–8 августа.

В обозначенные даты в ЛЧ сыграют ответные встречи 1⁄ 8 финала, которые были отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Затем матчи главного европейского клубного турнира будут проводиться через каждые три дня, а финал состоится 29 августа в Стамбуле.

Напомним, что по итогам последних сыгранных в Лиге чемпионов поединков путевки в четвертьфинал завоевали «Атлетико», ПСЖ, «Аталанта» и «Лейпциг». Ответные игры еще в четырех парах одной восьмой финала были перенесены.

Добавим, что если такой план удастся реализовать, матчи группового этапа Лиги чемпионов Нового сезона начнутся не ранее 20 октября.