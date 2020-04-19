Вслед за США власти Австралии обвинили Китай в неполном раскрытии информации о возможном происхождении коронавируса

В самой КНР предположения о лабораторной природе инфекции называют слухами.

Часть информации о природе Covid-19 так и не стала достоянием общественности. По словам министра иностранных дел Австралии Марис Пейн, заявление которой приводит телеканал АВС News, Пекин был недостаточно откровенен, а вопросы, связанные с коронавирусом, являются поводом для проведения независимого расследования. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай должен понести ответственность, если выяснится, что он сознательно скрывал данные о коронавирусе. Телеканал Fox News сообщал об инициированном в США расследовании, целью которого является выяснение обстоятельств первого заражения. По некоторым предположениям, вирус мог выйти из подразделений Уханьского института вирусологии, где якобы не были приняты достаточные меры предосторожности. При этом в публичном заявлении главы китайской лаборатории в Ухане господина Юань Чжимина говорится, что вирус не был произведен, а создание его силами человека названо невозможным. Руководитель лаборатории подчеркнул, что попытка увидеть связь коронавируса с учеными это попытка манипуляции и введение людей в заблуждение.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заражены коронавирусом уже более 2 миллионов 300 тысяч человек. Свыше 160 тысяч человек скончались от инфекции.