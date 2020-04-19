Власти Парижа нашли следы коронавируса в трубах с технической водой

Тревогу забила Лаборатория организации по обеспечению водоснабжения французской столицы «Вода Парижа». Техническая вода используется для очистки улиц и для других муниципальных нужд. Как передает Франс Пресс, за последние сутки незначительные следы коронавируса были найдены в 4-х из 27 точек забора. В качестве меры предосторожности мэрия Парижа немедленно приостановили использование всей сети. В то же время власти заверили, что никакой опасности попадания коронавируса в трубы с питьевой водой нет.