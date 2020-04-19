Ситуация с коронавирусом позволяет поставить вопрос о модернизации российской системы здравоохранения

С таким заявлением на видеоконференции министров здравоохранения «Большой двадцатки» выступил российский министр Михаил Мурашко. Самыми актуальными проблемами он назвал внедрение цифровых технологий, отслеживание терапии и результатов лечения, помощь компьютерной томографии в постановке диагноза. Глава Минздрава заверил, что каждый пациент с COVID-19 в России находится под контролем специалистов.