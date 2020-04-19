Полицейские в Ростовской области ищут сбежавшего из больницы пациента, возможно инфицированного коронавирусом

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб города Шахты, пациент не стал ждать подтверждения первичного анализа и покинул медучреждение. В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что мужчина покинул больницу еще до того, как были получены предварительные анализы, показавшие наличие COVID-19.