Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков умер в Москве на 77-м году жизни

Со смертью Александра Кабакова от нас все дальше уходит эпоха 50-60-х, поколение «оттепели», считает наш литературный обозреватель Николай Александров. Александр Кабаков умер в субботу в московской больнице. О времени и месте похорон пока не сообщается.