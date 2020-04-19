Высший религиозный орган Саудовской Аравии призвал мусульман всего мира молиться дома в течение всего месяца Рамадан

Это вызвано пандемией коронавируса.

Сохранение жизни людей — великий поступок, который приближает их к Богу, напомнили в Совете старейших учёных. Мусульман просят избегать массовых собраний из-за большого риска распространения коронавируса. Необходимо отказаться от совместных молитв и в священный для мусульман месяц Рамадан, считают в Высшем религиозном органе Саудовской Аравии. Там убеждены: восхвалять Аллаха и просить его отпустить грехи каждый мусульманин должен у себя дома, передаёт агентство SPA. Рамадан, напомню, начинается в следующую пятницу. К призыву Совета старейших ученых Саудовской Аравии присоединился и Верховный муфтий королевства. Шейх Абдель Азиз тоже считает: сейчас неподходящее время для массовых молитв. Ранее их приостановили во всех мечетях страны, кроме двух — в Мекке и Медине. Позже молиться запретили и там из-за угрозы распространения коронавируса. В Саудовской Аравии за минувшие сутки выявили максимальное число заболевших — больше тысячи ста. Всего коронавирус подтвердился у более девяти тысяч человек, почти сто умерли. Газета New York Times сообщала недавно о предположительно десятках зараженных членов королевской семьи, в Госдепартаменте США сказали, что ничего об этом не знают.

В случае распространения коронавируса мусульман призовут воздержаться от совместных молитв и во время празднования Ураза-Байрама, который ознаменовывает конец священного месяца Рамадан.