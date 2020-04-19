Полиция прервала крестный ход в Петербурге

Бывший священник Артемий Скрипкин призвал провести пасхальный крестный ход в своих соцсетях. Он назначил встречу в полдень сегодня у Казанского собора. Свою инициативу он объяснил тем, что враги православия ополчились на святыни и «восхотели закрыть храмы Божии, отнять у нас благодать и радость Пасхи». Также он возмутился тем, что магазины, как он их назвал «храмы еды» открыты, а церкви нет — в этом о увидел умысел противников веры. В итоге в полдень около десяти человек пришли в центр по его призыву. Впрочем скоро после начала крестного хода вмешалась полиция. Всех участников кроме бывшего священника Скрипкина отпустили. Его же самого доставили в полицию, где на него составили протокол о нарушении правил организаций уличных акций — это стандартная статья которую предъявляют оппозиционерам. Напомним, что Скрипкин считает себя приверженцем истинно-православной церкви. Его отлучили от сана после того, как три года назад он возмутился словами патриарха Кирилла о едином христианско-мусульманском боге.

В этом году в Пасху в Петербурге многие храмы были открыты, впрочем, практически все верующие прислушались к словам церковных иерархов и чиновников и на службы не пришли.