Не более тысячи прихожан пришли на пасхальные службы в храмы и церкви Москвы

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что богослужения должны из-за ограничений на фоне коронавируса должны проходить только в закрытом формате, а участвовать в них могут только священники и служащие храмов.

Из-за мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, главное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя состоялось без прихожан. К службе в специальной капсуле из Иерусалима был доставлен огонь из храма Гроба Господня, который в церкви называют благодатным. Русская православная церковь по рекомендации санитарных властей Москвы распорядилась временно закрыть двери храмов для прихожан и проводить их только при участии клира, организуя трансляции в сети. Тем не менее, как сообщил сегодня глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, немногочисленные посетители все же приходили к храмам. Были и закрытые службы, попасть на которые могли лишь некоторые. Так по ряду свидетельств, службу с прихожанами провел храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, расположенный в центре Москвы. Это неподалеку от Кремля. Там присутствовало около полусотни человек. После службы произошел инцидент с участием актера Ивана Охлобыстина, который пришел в храм со всей семьей. В какой-то момент, заметив журналистку, проводившую видеосъемку, артист за пределами церкви устроил скандал, требуя удалить запись и попытался отобрать у девушки телефон.

Как пишет интернет-издание Baza, московским властям о проведении службы было известно, поскольку за безопасностью на мероприятии следила полиция.