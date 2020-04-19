Антон Силуанов и Максим Орешкин спрогнозировали влияние кризиса на российскую экономику

Помощник президента предрек серьезный спад во втором квартале, а глава Минфина заверил, что резервов хватит еще на четыре года.

Ближайшие перспективы российской экономики будут мрачными – об этом сегодня рассказал помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин. По его словам, ожидаются «серьезные негативные цифры по второму кварталу». При этом он попытался закончить на оптимистичной ноте, добавив, что у экономики есть все возможности для быстрого восстановления. Для этого, по словам Орешкина, нужна своевременная реакция властей. Также экономист отметил, что ситуацию уже пытаются стабилизировать с помощью поддержки населения и малого бизнеса, передает агентство РИА Новости.

В более позитивном ключе выступил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, при текущих ценах на нефть денег в Фонде национального благосостояния хватит до 2024 года. На 1 апреля в ФНБ было около 11 триллионов рублей ликвидных средств, но в этом году правительство рассчитывает потратить значительную часть. По оценке Силуанова, к концу года в резервах останется 7 триллионов рублей. Большую часть денег планируется пустить на покрытие потерь бюджета от падения цен на нефть, а также на поддержку экономики и населения, пострадавших от коронавируса.

В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на 6-10 лет, но с тех пор цены на нефть серьезно снизились.