Снятию наличных в банках могут способствовать панические настроения среди россиян – сенатор Перминова

По сообщениям Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ, с начала марта в России банки выдали около триллиона рублей наличных – это больше чем за весь 2019 год. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова удивлена этим обстоятельством и считает, что такому снятию наличных могут способствовать панические настроения, но в любом случае для оплаты покупок для безопасности лучше пользоваться безналичными расчетами. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Россияне снимают деньги, потому что привыкли к тому, что с наличными на руках они увереннее себя чувствуют. Хотя я бы отметила, что сейчас больше безналичного расчета, поскольку люди соблюдают режим самоизоляции, и совершают покупки в интернете», — сказала она.

Елена Перминова считает, что меры, предпринимаемые правительством достаточны, и «все будет хорошо».