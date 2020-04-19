Увеличение снятия россиянами наличных связано с обращениями Путина – эксперт

Снятие деньги через банкоматы связано с объявленным президентом налогом на проценты и на длинные выходные. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экс-министр экономики в 1992-1993 годах Андрей Нечаев.

По сообщениям Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ, с начала марта в России банки выдали около триллиона рублей наличных – это больше чем за весь 2019 год. При этом массовое снятие денег совпадало с обращениями Владимира Путина.

«То, что процесс оттока вкладов произошел, это факт. Это связано, с тем, что Путин объявил введение налога проценты депозитов, и то, что были объявлены каникулы, было непонятно будут ли работать банки, а людям нужны деньги, и понятно, что они захотели иметь денежный запас на такие тревожные времена», — сказал он.

Впрочем, Андрей Нечаев считает цифру снятия наличных слишком завышенной, поскольку, когда банки сдают кассовую статистику, то не считают отдельно деньги, выданные физическим лицам и организациям.

«Это какая-то оценочная цифра, потому что нет статистики выдачи частным лицам или индивидуальным предпринимателям. Мне эта цифра кажется слегка завышенной», — отметил эксперт.