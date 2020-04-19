Расходы бюджета США в этом году превысят доходы на $4 триллиона

Это станет наибольшим показателем с 1945 года. Рекордных размеров достигнут американский госдолг и долги корпораций. Как пишет газета The Washington Post, это станет следствием компенсации ущерба от коронавируса. Авторы публикации сравнивают ситуацию с Великой депрессией, начавшейся в 1929 году и продлившейся десять лет.