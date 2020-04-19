Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 740 тысяч

Более 39 тыс. человек с начала эпидемии умерли. Это следует из отчетов медицинских властей США. В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 241 тыс. случаев заражения. Число летальных исходов там превысило 17,5 тыс.